Успешная певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, активно пропагандирует занятия спортом и здоровый образ жизни. А также она показывает варианты стильных образов, которые прекрасно подойдут для тренировок.

Артистка является одной из самых привлекательных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она поддерживает прекрасную форму и призывает поклонников к занятиям спортом. На личной странице в инстаграме NK неоднократно публиковала кадры с тренировок и мотивационные сообщения.

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В последней публикации исполнительница в очередной раз показала, какой look выбрала для утренней гимнастики, а также отметила, что спорт – это очень круто.

Каменских позировала, сидя в просторной комнате на розовом коврике для тренировок. Она выбрала черные обтягивающие лосины, которые прекрасно подчеркнули ее аппетитные формы, а также черно-белый короткий топ с широкими бретелями.

Волосы NK уложила в привычные кудри и собрала в прическу сверху. Она была без косметики и показала натуральную красоту. Каждое ее утро начинается с активной тренировки, которое обеспечивает отличное настроение на весь день, а уже потом Настя проводит уходовые процедуры для лица и волос, наносит макияж и готовится к насыщенному рабочему дню.