Топ-5 самых распространенных мужских имен в мире

Во время рождения мальчика или девочки перед родителями стоит трудный вопрос – как назвать свое чадо. Выбор в XXI веке – просто безумный.

Історія та традиції мають значний вплив на різноманітність імені. У тоталітарних державах цей вибір стає меншим, у демократичних – навпаки більше. 24 Канал підібрав для вас найпопулярніші світові імена для хлопців та дівчат.

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Популярні світові імена для хлопців

Бенджамин – имя библейского происхождения. Его заимствовали из Священной Книги, поэтому оно считается древнееврейским. Имеет значение "счастливчик", "счастливчик". Оно очень популярно в англоязычных странах.

Гарри – английская версия мужского старофранцузского имени Генри. В переводе "богатый", "сильный". Некоторые утверждают, что Гарри берет начало в Германии от слова "Heimerich". Здесь оно означает "хозяин дома", "домашний обладатель".

Джексон – имя, означающее "сын Джека". Также может являться фамилией. Оно очень популярно в США благодаря легендарному певцу Майклу Джексону.

Кевін – чоловіче ім'я гойдельського (підгрупа кельтської мови) походження. Поширено у англомовних країнах. Початкова форма Caoimhghín означає "шляхетне походження".

Луїс - за однією з версій, тлумачиться як "Бог допоміг". Іншою, ім'я утворилося від короля Хлодовига німецького походження, від якого згодом сформувалися такі варіанти, як Людвіг, Людовік і Луїс. Значить "славний воїн".