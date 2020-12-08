Топ песен 2020 года, которые чаще всего искали напеванием
Лишь недавно поисковый сервис Google научился распознавать песни по напеванию или насвистыванию мелодии. Эта функция стала такой популярной, что появился рейтинг треков, которые пользователи пытались вспомнить чаще всего в 2020 году.
Интересный музыкальный рейтинг опубликовало издание Billboard. В топ песен вошли сразу 100 композиций, которые пользователи искали чаще всего с помощью голосового ассистента от Google, напевая мелодию. 10 самых популярных из них далее.
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10 самых популярных песен 2020 года, которые искали напеванием
- Lil Nas – Old Town Road
- Rick Astley – Never Gonna Give You Up
- Tonce and I – Dance Monkey
- Gabby Barret – I Hope
- Imgaine Dragons – Belive
- Machine Gun Kelly – Swing Life Away
- Lewis Capaldi – Before You Go
- Big Stunt – Capitalize off pain
- AJR – Bang
- Kendrick Lamar – Sing About Me, I'm Dying Of Thirst
Самая популярная музыка 2020 по версии Spotify здесь.
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