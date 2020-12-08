Лишь недавно поисковый сервис Google научился распознавать песни по напеванию или насвистыванию мелодии. Эта функция стала такой популярной, что появился рейтинг треков, которые пользователи пытались вспомнить чаще всего в 2020 году.

Интересный музыкальный рейтинг опубликовало издание Billboard. В топ песен вошли сразу 100 композиций, которые пользователи искали чаще всего с помощью голосового ассистента от Google, напевая мелодию. 10 самых популярных из них далее. Интересно MORGENSHTERN, Баста и Монатик: 10 самых популярных клипов в Украине за 2020 год на YouTube 10 самых популярных песен 2020 года, которые искали напеванием Lil Nas – Old Town Road Rick Astley – Never Gonna Give You Up Tonce and I – Dance Monkey Gabby Barret – I Hope Imgaine Dragons – Belive Machine Gun Kelly – Swing Life Away Lewis Capaldi – Before You Go Big Stunt – Capitalize off pain AJR – Bang Kendrick Lamar – Sing About Me, I'm Dying Of Thirst Самая популярная музыка 2020 по версии Spotify здесь.