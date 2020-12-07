В понедельник, 7 декабря, состоялся 8 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". На этой неделе модели наконец встретились со своими родными, поэтому слез и эмоций было очень много.

Напомним, что участниками "Супер топ-модель по-украински" стали девушки из предыдущих сезонов. На этой неделе девушки будут заниматься поиском самоидендификации.

К теме Супер топ-модель по-украински 4 сезон 7 выпуск: кто покинул шоу

Древние скифы: фотосессия

Первая на этой неделе – фотосессия в стиле древних скифов. Девушки должны были позировать в образах королевы, гончара и скотницы. Интересно, что образы девушки могли выбрать сами.



Супер топ-модель по-украински. Ира Мойсак / Фото от пресс-службы шоу

Хорошую работу показали только трое: Даша, Таня и Ира. А вот Арина, на которую делают большие ставки, разочаровала своей работой. Возможно, девушка просто расслабилась, или же уже показала свой максимум на "Супер топ-модель по-украински".

Дефиле на сапборде

Интересно Супер топ-модель по-украински: все участницы шоу

Такого экстремального дефиле не было ни в одном сезоне. Их подиумом становится река. А дефилировать они должны на сапборде.



Супер топ-модель по-украински. / Фото от пресс-службы шоу

Модели должны показать хорошую спортивную подготовку, волю к победе и при этом модельною грацию. Задача была непростой, но все девушки показали отличную работу.

Встреча с самыми дорогими

Третья задача на этой неделе на "Супер топ-модель по-украински" – съемка социального ролика. Каждая из девушек должна записать отдельное видео, которое должно призывать не уничтожать планету.



Супер топ-модель по-украински. / Фото от пресс-службы шоу Конечно, видео требует очень много эмоций. Поэтому девушек ждал сюрприз – встреча с родными. Кому-то это помогло раскрыть себя и показать широкий спектр эмоций. Читайте также Супер топ-модель по-украински 4 сезон 7 выпуск: сенсационное возвращение Даши Однако Даше и Ире наоборот помешало в работе – увидев родителей девушек уже ни о чем другом не могли думать.