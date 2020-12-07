Супер топ-модель по-украински 4 сезон 8 выпуск: самый эмоциональный выпуск сезона
В понедельник, 7 декабря, состоялся 8 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". На этой неделе модели наконец встретились со своими родными, поэтому слез и эмоций было очень много.
Напомним, что участниками "Супер топ-модель по-украински" стали девушки из предыдущих сезонов. На этой неделе девушки будут заниматься поиском самоидендификации.
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Древние скифы: фотосессия
Первая на этой неделе – фотосессия в стиле древних скифов. Девушки должны были позировать в образах королевы, гончара и скотницы. Интересно, что образы девушки могли выбрать сами.
Супер топ-модель по-украински. Ира Мойсак / Фото от пресс-службы шоу
Хорошую работу показали только трое: Даша, Таня и Ира. А вот Арина, на которую делают большие ставки, разочаровала своей работой. Возможно, девушка просто расслабилась, или же уже показала свой максимум на "Супер топ-модель по-украински".
Дефиле на сапборде
Интересно Супер топ-модель по-украински: все участницы шоу
Такого экстремального дефиле не было ни в одном сезоне. Их подиумом становится река. А дефилировать они должны на сапборде.
Супер топ-модель по-украински. / Фото от пресс-службы шоу
Модели должны показать хорошую спортивную подготовку, волю к победе и при этом модельною грацию. Задача была непростой, но все девушки показали отличную работу.
Встреча с самыми дорогими
Третья задача на этой неделе на "Супер топ-модель по-украински" – съемка социального ролика. Каждая из девушек должна записать отдельное видео, которое должно призывать не уничтожать планету.
Супер топ-модель по-украински. / Фото от пресс-службы шоу
Конечно, видео требует очень много эмоций. Поэтому девушек ждал сюрприз – встреча с родными. Кому-то это помогло раскрыть себя и показать широкий спектр эмоций.
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Однако Даше и Ире наоборот помешало в работе – увидев родителей девушек уже ни о чем другом не могли думать.
В номинацию попали Ира и Арина. Если Ира уже не первую неделю в номинации и ее номинация никого не удивляет, то Арина в номинации стала полной неожиданностью.
Арина – одна из самых опытных моделей за всю историю проекта.
Что до Иры, то девушка показывает колоссальный рост на "Супер топ-модель по-украински". Но она все еще отстает от других девушек.
Решение Аллы очень удивило – ни одна из девушек не покидает на этой неделе проект. Но уже в начале следующего состоится их борьба за жизнь и Арина или Ира покинет шоу.
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