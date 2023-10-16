Кардинально изменить имидж без последствий: что такое тоник для волос и кому он нужен

Тоник для волос – это красящее средство, с помощью которого можно просто и быстро изменить имидж. Если результат будет неудачен, все можно с легкостью вернуть.

Постоянная покраска очень вредит волосам, поэтому тем красавицам и красавицам, которые любят менять имидж, но не готовы мириться с сухостью и ломкостью своих прядей, подойдет тоник для волос. 24 Канал расскажет, что это средство и как его использовать.

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Что такое тоник для волос

Тоник для волос – средство без аммиака, которое изменяет оттенок волос, но не проникает в структуру волосков, а просто создает вокруг них пленку. Кроме того, часто в тоник добавляют увлажняющие ингредиенты, которые заботятся о волосах. Новый цвет вымывается за 4 – 6 раз мойки головы: сначала теряет яркость, а затем и вовсе исчезает.

Тоники разделяют на три типа в соответствии с их эффективностью и особенностями:

Тонировочные бальзамы или шампуни. Придают оттенок, но смываются через несколько недель.

Легкие тоники для волос могут держаться месяц.

Устойчивые тоники – могут продержаться до 8 недель. Но они по составу ближе к краске.

Каждый тоник имеет свою инструкцию по использованию, но обычно она более или менее одинакова. Его нужно наносить на влажные волосы и выдерживать от 5 до 30 минут в зависимости от того, насколько насыщенный оттенок вы хотите.

Следует помнить о том, что тоник обычно не работает для волос темно-каштановых и черных цветов, когда вы подбираете светлые оттенки. Чтобы показался настоящий результат, такие волосы нужно осветлять. В то время как обладательницам светлых волос легко получить новый оттенок.

Также не стоит экспериментировать слишком радикально. Желательный цвет должен отличаться на 2 – 3 оттенка, иначе краска рискует лечь пятнами.