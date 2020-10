Ранее основной функцией титров было познакомить зрителя с актерами и передать общее настроение. Если это детектив, то музыка и стиль титров должны быть соответствующими. А в современном мире этим сложно заинтересовать требовательную аудиторию. Поэтому шоураннеру нужно прилагать еще больше усилий. Предлагаем подборку титров, которые точно запоминаются.

Некоторые заставки сериалов превратились в отдельный вид искусства. Именно они сделали большинство продукции очень узнаваемой. О титрах к сериалам, которые вошли в историю – рассказывает 24 канал.

Читайте также Самые страшные фильмы в истории кино, которые ужасают каждого

"Твин Пикс"

Твин Пикс – это вымышленный городок, где и разворачиваются основные события. Титры к сериалу акцентируют внимание на том, что бытовые вещи, тихие города и обычные люди могут быть не только загадочными, но и опасными.

Музыка Анджело Бадаламенти, виды таинственного вашингтонского города и птичка – создают атмосферу, передают эмоции, а также настраивают зрителя на просмотр сериала.

"Настоящая кровь"

Разработкой титров занималась компания Digital Kitchen, которая использовала подожженные полароидные фото луизианских видов, капли крови и кадры из документальных лент и семейных архивов.

Религиозный фанатизм, запрещенный секс, жизнь, смерть – все это соединилось в полтора минутном ролике.

"Дикий Запад"

От поисков приключений до убийств и разврата – интро довольно прозрачно намекает на главные темы. Сериал "Дикий Запад" от телеканала НВО покорил зрителей с первого сезона. Основные события происходят в парке аттракционов, который не так прост, как может показаться вначале.

"Интро" от слова Introduction, что в переводе означает "вступление". В сериалах интро должно за несколько секунд настроить зрителя на нужную волну и передать суть истории.

"Подпольная империя"

Сериал довольно реалистичный и рассказывает о жизни американцев в межвоенные годы. А вот титры неожиданно сюрреалистичные и с неподходящей музыкой. Шоуранер Теренс Винтер сам выбирал саундтрек к стартовым титрам, им стал – Straight Up and Down группы The Brian Jonestown Massacre. По его словам, он не хотел на заставку музыку, которая бы совпадала со временем событий сериала.

В американском телевидении часто используют термин "шоуранер", что на украинском означает исполнительный продюсер. Он отвечает за основное направление и развитие проекта, и совмещает обязанности сценариста, исполнительного продюсера и редактора сценариев.

"Очень странные дела"

Лаконичное, но очень стильное интро к известному сериалу от NETFLIX – "Очень странные дела". Сериал о подростках, который вызывает мурашки от страха даже у взрослых.

"Настоящий детектив"

"Настоящий детектив" имел одну из самых стильных заставок 2010 года. С первых секунд становится понятно, что зрителя ждет что-то необычное и загадочное. Атмосфера южной готики, зелено-желтые болота, драматические портреты задают настроение на всю серию.

"Американская история ужасов"

Вашему вниманию 9 минут титров ко всем сезонам сериала "Американская история ужасов". Сюжеты последних сезонов уже не вызывают столько страха, как раньше, но титры до сих пор остаются жуткими и атмосферными. Попытайтесь забыть о мрачных психиатрических клиниках и о зловещих подвальных лабораториях, когда будете ложиться спать.

Читайте также "Рэтчед" стал самым популярным сериалом Netflix 2020 года

"Во все тяжкие"

В титрах к сериалу появляются элементы Периодической системы зеленого цвета – Br и Ba (бром и барий) в Breaking Bad. Также появляется химическая формула метамфетамина, вокруг которой происходят события в сериале.

"Джессика Джонс"

Когда смотришь на начальные титры, сразу возникает мысль о комиксах. Ведь "Джессика Джонс" американский веб-сериал, который создан для Netflix по одноименному персонажу комиксов Marvel, поэтому и титры соответствующие. Они выглядят загадочно и интересно.

"Острые козырьки"

Титры этого сериала чем-то напоминают начальное интро к "Настоящему детективу". Но этот сериал более гангстерский, о чем и говорят титры. Газета, огонь, перестрелки и загадочные персонажи – намекают на неожиданные повороты сюжета.