Титры к известным сериалам, которые можно смотреть как отдельный фильм: впечатляющая подборка
Ранее основной функцией титров было познакомить зрителя с актерами и передать общее настроение. Если это детектив, то музыка и стиль титров должны быть соответствующими. А в современном мире этим сложно заинтересовать требовательную аудиторию. Поэтому шоураннеру нужно прилагать еще больше усилий. Предлагаем подборку титров, которые точно запоминаются.
Некоторые заставки сериалов превратились в отдельный вид искусства. Именно они сделали большинство продукции очень узнаваемой. О титрах к сериалам, которые вошли в историю – рассказывает 24 канал.
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"Твин Пикс"
Твин Пикс – это вымышленный городок, где и разворачиваются основные события. Титры к сериалу акцентируют внимание на том, что бытовые вещи, тихие города и обычные люди могут быть не только загадочными, но и опасными.
Музыка Анджело Бадаламенти, виды таинственного вашингтонского города и птичка – создают атмосферу, передают эмоции, а также настраивают зрителя на просмотр сериала.
"Настоящая кровь"
Разработкой титров занималась компания Digital Kitchen, которая использовала подожженные полароидные фото луизианских видов, капли крови и кадры из документальных лент и семейных архивов.
Религиозный фанатизм, запрещенный секс, жизнь, смерть – все это соединилось в полтора минутном ролике.
"Дикий Запад"
От поисков приключений до убийств и разврата – интро довольно прозрачно намекает на главные темы. Сериал "Дикий Запад" от телеканала НВО покорил зрителей с первого сезона. Основные события происходят в парке аттракционов, который не так прост, как может показаться вначале.
"Подпольная империя"
Сериал довольно реалистичный и рассказывает о жизни американцев в межвоенные годы. А вот титры неожиданно сюрреалистичные и с неподходящей музыкой. Шоуранер Теренс Винтер сам выбирал саундтрек к стартовым титрам, им стал – Straight Up and Down группы The Brian Jonestown Massacre. По его словам, он не хотел на заставку музыку, которая бы совпадала со временем событий сериала.
"Очень странные дела"
Лаконичное, но очень стильное интро к известному сериалу от NETFLIX – "Очень странные дела". Сериал о подростках, который вызывает мурашки от страха даже у взрослых.
"Настоящий детектив"
"Настоящий детектив" имел одну из самых стильных заставок 2010 года. С первых секунд становится понятно, что зрителя ждет что-то необычное и загадочное. Атмосфера южной готики, зелено-желтые болота, драматические портреты задают настроение на всю серию.
"Американская история ужасов"
Вашему вниманию 9 минут титров ко всем сезонам сериала "Американская история ужасов". Сюжеты последних сезонов уже не вызывают столько страха, как раньше, но титры до сих пор остаются жуткими и атмосферными. Попытайтесь забыть о мрачных психиатрических клиниках и о зловещих подвальных лабораториях, когда будете ложиться спать.
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"Во все тяжкие"
В титрах к сериалу появляются элементы Периодической системы зеленого цвета – Br и Ba (бром и барий) в Breaking Bad. Также появляется химическая формула метамфетамина, вокруг которой происходят события в сериале.
"Джессика Джонс"
Когда смотришь на начальные титры, сразу возникает мысль о комиксах. Ведь "Джессика Джонс" американский веб-сериал, который создан для Netflix по одноименному персонажу комиксов Marvel, поэтому и титры соответствующие. Они выглядят загадочно и интересно.
"Острые козырьки"
Титры этого сериала чем-то напоминают начальное интро к "Настоящему детективу". Но этот сериал более гангстерский, о чем и говорят титры. Газета, огонь, перестрелки и загадочные персонажи – намекают на неожиданные повороты сюжета.