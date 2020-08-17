Украинская певица Тина Кароль анонсировала выход трека Blow Your Mind, который записала в коллаборации с успешным американским рэпером Snoop Dogg. Премьера запланирована уже на 28 августа.

На личной странице в инстаграме звезда отечественного шоу-биза Тина Кароль опубликовала обложку нового трека Blow Your Mind. Однако настоящей сенсацией стало то, что певица записала песню вместе с рэпером Snoop Dogg и R&B-исполнителем Luca Dayz, который выступил продюсером и аранжировщиком сингла.

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Эта коллаборация позволила Тине Кароль сотрудничать также с премиальной международной компанией звукозаписи Bentley Records, базирующейся в Нью-Йорке. Премьера трека состоится 28 августа.

Похоже, певец Luca Dayz не может дождаться выхода песни Blow Your Mind, так как аналогичное сообщение появилось и в его профиле в инстаграме. Он отметил, что работа над проектом началась еще 3 года назад. Артист выразил благодарность художникам, композиторам, продюсерам и всей команде.