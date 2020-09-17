Популярная украинская исполнительница Тина Кароль уже завтра, 18 сентября, представит новый музыкальный альбом "Найти своих". Накануне долгожданной премьеры артистка обнародовала впечатляющую трилогию с одноименным названием.

Премьера трилогии состоялась на официальном ютуб-канале певицы. Тысячи ее поклонников с нетерпением ждали этого момента и наконец смогли услышать целых три песни с альбома, с которым мир познакомится уже завтра.

К теме В соблазнительном платье с разрезом: Тина Кароль поделилась горячим анонсом нового альбома – видео

Клип-трилогия "Найти своих" – это история, эмоциональный пазл, который складывается в единое целое и отвечает на вопрос: "В чем кроется счастье?". В этот видеоряд входят три главные песни с альбома Тины Кароль: "Найти своих", "Лодочка", "Небо".

Образ Тины Кароль в трилогии

Артистка в ролике исполнила роль героини, которой люди доверили сокровенные секреты своих душ. Для одних Тина – спасательный круг, для других – справедливый приговор. Счастье в жизни каждого человека заключается в приобретении. Зрители в видео видят совсем другую Кароль, не такую, к которой привыкли.

Эта видеоработа является самой масштабной в карьере исполнительницы и одновременно ее хрупкой музыкальной исповедью. Она состоит из песен-признаний, которые объединены в одну историю.

Найти своих – это счастье, потерять – испытание. Но приобретение "своих" возможно лишь тогда, когда перестаешь искать,

– рассказала знаменитость.

Тина уже давно нашла своих людей, преданных поклонников. В этом году она празднует 15 лет жизни на сцене и именно по случаю этого представляет альбом и видеоработу, делая итог большого творческого пути.

Тина Кароль – трилогия "Найти своих": смотрите видео онлайн