Свои 15 лет карьеры на музыкальной сцене Тина Кароль решила подытожить не только последним новым альбомом "Найти своих", но и проницательным попурри из собственных песен. Произошло это в суперфинале "Танцев со звездами" 29 ноября.

Все зрители ожидали, что же покажет Тина Кароль в финале "Танцев со звездами". Ведущие шоу интриговали, что ее выступление может стать заключительным в карьере, однако поклонники знают, что Тина умеет поражать.

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В прямом эфире Тина Кароль продемонстрировала потрясающее попурри из собственных песен, которые можно было услышать с начала ее карьеры на всех радиостанциях: "Сдаться ты всегда успеешь", "Зачем я знаю", "Ноченька", "Найти своих" и другие. Женщина побывала также в символических для нее местах: в гримерной, гардеробной, танцевальном зале, зоне отдыха, за кулисами сцены – будто провела поклонников всеми этапами подготовки ее номеров, которые не видят фанаты за красивой "картинкой".

"Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: смотреть онлайн – выступление Тины Кароль