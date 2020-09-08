Популярная украинская певица Тина Кароль презентовала обложку альбома "Найти своих". На ней изображена скульптура звезды, которую выполнил Владимир Цисарик.

Популярная украинская певица Тина Кароль презентовала обложку будущего альбома "Найти своих", релиз которого состоится 18 сентября этого года. На ней изображена скульптура певицы. Обложкой Тина поделилась на странице в инстаграме.

К теме Настя Каменских рассказала, чего больше всего боялась на съемках клипа A Huevo

Обложкой альбома стало произведение искусства Владимира Цисарика, украинского скульптора. Он отметил, что когда создавал скульптуру, то вдохновлялся творчеством Тины Кароль. Она символизирует стойкость духа и хрупкость бытия. Портрет певицы, который обрамляют крылья, говорит о том, что человек может выстоять и на очень тонком крыле, если его дух будет наполненным.

Я хотел создать что-то легкое и воздушное, чтобы оно едва касалось земли. У нас с Тиной схожие творческие идеи: только у нее они выражены звуком во времени, а у меня формами в пространстве – это легкость и сила. Легкие формы и сильные идеи. Тина Кароль – особая певица, которая одновременно является и музой, и создателем,

– признается Владимир Цисарик.



Обложка седьмого альбома Тины Кароль / Instagram / @tina_karol

Обложка альбома, как отметила певица, является уникальным сочетанием двух разных искусств: скульптуры и музыки, камня и воздуха.

"Найти своих" – седьмой студийный альбом Тины Кароль, посвященный 15-летию музыкальной деятельности. Релиз запланирован на 18 сентября.