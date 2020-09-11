Через неделю, 18 сентября, выйдет новый альбом Тины Кароль "Найти своих". Женщина интригует слушателей все чаще. На этот раз она опубликовала 15 секунд будущей песни, на которой слышен отрывок разговора с Даном Баланом.

Долгое время ходят слухи о романтических отношениях между Тиной Кароль и Даном Баланом. Женщина еще больше заинтриговала сеть, ведь в новый альбом украинской певицы "Найти своих", который выйдет 18 сентября, войдут телефонные разговоры с Даном. Отрывок из них женщина опубликовала на странице в фейсбуке.

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Артистка опубликовала 15 секунд телефонного разговора с Даном Баланом, чем взбудоражила Сеть. Это остается основной интригой альбома. О чем пойдет дальше речь после небольшого отрывка разговора, и какие также беседы будут обнародованы, фанаты смогут услышать через неделю.

18 сентября выйдет седьмой альбом Тины Кароль "Найти своих". А также, кроме новых песен, в нем поклонники смогут услышать стихи, прочитанные певицей.

Напомним, что на обложке долгожданного альбома изображена скульптура Тины Кароль. Шедевр создавал украинский скульптор Владимир Цисарик. Как он выразился, это произведение – сочетание легких форм и сильных идей. Также он отметил, что он с Тиной очень похожи. Только она создает звук во времени, а он – формы в пространстве.



Скульптура Тины Кароль, ставшая обложкой ее нового альбома / Instagram / @tina_karol