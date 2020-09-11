Тина Кароль обнародует телефонные разговоры с Даном Баланом в новом альбоме
Через неделю, 18 сентября, выйдет новый альбом Тины Кароль "Найти своих". Женщина интригует слушателей все чаще. На этот раз она опубликовала 15 секунд будущей песни, на которой слышен отрывок разговора с Даном Баланом.
Долгое время ходят слухи о романтических отношениях между Тиной Кароль и Даном Баланом. Женщина еще больше заинтриговала сеть, ведь в новый альбом украинской певицы "Найти своих", который выйдет 18 сентября, войдут телефонные разговоры с Даном. Отрывок из них женщина опубликовала на странице в фейсбуке.
Интересно Какой патриот будущего: Alina Pash презентовала новый альбом Amerikraine Dream
Артистка опубликовала 15 секунд телефонного разговора с Даном Баланом, чем взбудоражила Сеть. Это остается основной интригой альбома. О чем пойдет дальше речь после небольшого отрывка разговора, и какие также беседы будут обнародованы, фанаты смогут услышать через неделю.
18 сентября выйдет седьмой альбом Тины Кароль "Найти своих". А также, кроме новых песен, в нем поклонники смогут услышать стихи, прочитанные певицей.
Напомним, что на обложке долгожданного альбома изображена скульптура Тины Кароль. Шедевр создавал украинский скульптор Владимир Цисарик. Как он выразился, это произведение – сочетание легких форм и сильных идей. Также он отметил, что он с Тиной очень похожи. Только она создает звук во времени, а он – формы в пространстве.
Скульптура Тины Кароль, ставшая обложкой ее нового альбома / Instagram / @tina_karol