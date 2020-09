Легендарная британская группа The Beatles возвращается. Они выпустят биографическую книгу и документальный фильм. С 16 сентября стартовал предзаказ книги.

Биографическая книга The Beatles: Get Back о культовой ливерпульской группе выйдет в августе 2021 года. В ней рассказывается о том, как создавали последний альбом The Beatles "Let It Be". На официальном сайте группы с 16 сентября стартовал предзаказ.

Последний раз биографическая книга выходила 20 лет назад. Это был бестселлер "Антология. The Beatles". Цена новой книги – 60 долларов, что составляет около 1700 гривен.

В ней собраны архивные фото и рассказы участников группы, которые не были обнародованы ранее. Книга содержит историю о 120 часах работы в студии над последней пластинкой. Все завершается легендарным выступлением The Beatles на крыше Лондона 1969 года.

Книга выйдет в тот самый день, когда и состоится премьера документального фильма – 31 августа 2021 года. Его режиссером стал Питер Джексон, работавший над созданием "Властелина колец".

Используя технологию реставрации видео, Джексон вместил в ленте архивные видеозаписи со студий и съемки процесса того, как записывались культовые хиты.

Смотрите анонс книги The Beatles: Get Back онлайн: