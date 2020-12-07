Герцоги Кембриджские посетили в графство Йоркшир, чтобы лично пообщаться с пожилой парой. Для нового публичного выхода Кейт Миддлтон выбрала сдержанный наряд в классическом стиле, чем покорила присутствующих.

Вместе с принцем Уильямом Кейт Миддлтон прибыла в поселок Бетл, чтобы встретиться с пожилым супругом, с которым общалась во время строгого карантина как волонтер добровольной организации Royal Voluntary Service. Так, герцоги Кембриджские под сопровождение оркестра посетили дом онкобольного Лена и Ширли с болезнью Альцгеймера, с которыми завязали дружбу онлайн. Об этом королевская пара отчиталась в инстаграм-профиле.

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"Даже в самых смелых фантазиях я не мог представить, что буду разговаривать по телефону с будущей королевой Англии. Я буду ценить наши разговоры до конца своей жизни. Эти звонки мне помогли, потому что они дали мне то, чего стоит с нетерпением ждать", – поделился мужчина.

Образ Кейт Миддлтон

Для выхода в пасмурную погоду герцогиня Кембриджская выбрала длинное пальто темно-синего цвета прямого силуэта, которое фантастически подчеркнуло стройную фигуру. Под него она надела темные брюки палаццо с высокой талией и теплый свитер кремового цвета. Образ довершили замшевые синие туфли-лодочки на каблуке.

Несмотря на карантинные ограничения, Кейт Миддлтон надела защитную маску белого цвета с синим цветочным принтом, которая прекрасно сочеталась с look. Волосы она уложила в легкие локоны, а нежный дневной макияж сделала с акцентом на глаза. Из аксессуаров герцогиня Кембриджская подобрала массивные золотые серьги с жемчугом.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото из инстаграма