Известный украинский ведущий и участник "Танцев со звездами" Даниэль Салем попал в аварию. Мотоцикл одессита врезался в машину. К счастью, ни Даниэль Салем, ни другие участники ДТП не пострадали.

Инцидент произошел в родной для телеведущего Одессе, передает местный сайт 048.ua. Даниэль Салем врезался в Chevrolet на пересечении улиц Ришельевская и Успенская.

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По словам ведущего, он на мотоцикле Harley Davidson ехал за автомобилем. На перекрестке водитель машины резко затормозил, а Даниэль Салем не успел сманеврировать и избежать столкновения. В результате аварии никто не пострадал, а у Chevrolet был только поврежден бампер.

Очевидцы рассказывают, что движение транспорта возобновили очень быстро. Сейчас же в сети распространили фото с места аварии.



Даниэль Салем попал в аварию: никто не пострадал / Фото 048.ua



Мотоцикл Даниэля Салема / Фото 048.ua



Телеведущий Даниэль Салем / Фото 048.ua



Даниэль Салем на месте аварии / Фото 048.ua

Что известно о Даниэле Салеме

Даниэль Салем получил бешеную популярность после участия в шоу "Танцы со звездами 2019". И хоть харизматичный одессит не завоевал победу на проекте, все же стал одним из самых ярких участников.

Но на этом мужчина не остановился. Даниэль Салем попал на "Голос страны-10" в команду Тины Кароль. Романтические песни и рассказы о семейной жизни в Одессе и воспитании дочери растрогали зрителей, а армия поклонниц Даниэля Селема существенно увеличилась.

Сейчас телеведущий снимается в проекте "Женитьба вслепую", где выступает одним из экспертов по построению отношений. Также Даниэль Салем имеет ресторанный бизнес в Одессе.