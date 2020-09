Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт побила рекорд знаменитой Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200. Она стала самой прослушиваемой артисткой в мире, оставаясь на первом месте 46 недель.

В целом все время, когда Тейлор со своими пластинками занимала первое место в чартах, составляет 46 недель. Такого же результата добилась и Уитни Хьюстон. Она находилась на первом месте с четырьмя альбомами: дебютным Whitney Houston (14 недель в 1986 году), Whitney (11 недель в 1987), саундтреком The Bodyguard (20 недель в 1992-1993) и I Look to You (одна неделя в 2009).

За Свифт и Хьюстон следующей в списке идет британская певица Адель. Ее альбомы держались на первом месте суммарно 34 недели. Самой прослушиваемой остается группа The Beatles, первенство альбомов которой длилось 132 недели.

Также в марте сообщалось, что Тейлор Свифт стала самой продаваемой исполнительницей по версии Международной федерации изготовления фонограмм IFPI. За 2019 год ей удалось сделать более трех миллионов продаж своих музыкальных альбомов.

Смотреть Taylor Swift – Cardigan онлайн:

