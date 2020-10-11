"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: юбилей Саниной и непростой экзамен бальными танцами
7 выпуск "Танцев со звездами" стал еще напряженнее, чем последние эпизоды. А все потому, что участников проекта ожидало непростое испытание латиноамериканскими танцами. Как прошел прямой эфир шоу – смотрите в материале.
Новый выпуск "Танцев со звездами 2020" ожидали тысячи украинцев, ведь это экватор шоу. Поэтому организаторы подготовили немало сюрпризов. В частности, на паркет вышли Надежда Мейхер и Санта Димопулос, которые станцевали вместе пасодобль, а Юлия Санина продемонстрировала зажигательную сальсу в свой 30-ый день рождения.
Стоит знать "Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: кто покинул развлекательное шоу
Но главной интригой оставался вопрос, вернется ли на проект Елена Шоптенко и Олег Винник. Пару дисквалифицировали из-за инфицирования коронавирусом, а все звезды шоу объединились в требовании вернуть их на паркет. Смогли ли Елена Шоптенко и Олег Винник выступить в 7 выпуске "Танцев со звездами 2020" – читайте в материале LifeStyle 24.
Сергей Танчинец и Яна Цибульская
Начал 7 выпуск "Танцев со звездами 2020" Сергей Танчинец и Яна Цибульская. Рокер признался: думал, что покинет паркет в первых эфирах. Да и в своей карьере Сергей Танчинец имел так называемый "комплекс самозванца" и не верил в свой успех. Однако это уже экватор проекта, а именно знаменитого рокера считают единственным участником, который показал наибольший прогресс на паркете.
Вы растете каждый день! На глазах меняетесь, – отметил Григрий Чапкис, не сдерживая своего восторга.
В новом выпуске Сергей Танчинец и Яна Цибульская станцевали зажигательную сальсу. Пара не только продемонстрировала базовые па, но и сложные поддержки. Судьи засыпали Сергея и Яну комплиментами и небольшой критикой.
"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн-выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской
Знакомьтесь Танцы со звездами 2020: список участников танцевального шоу
Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко
Не прекращает поражать зрителей и актриса Дарья Петрожицкая. Каждое воскресенье она показывает все новую постановку, получая бешеную поддержку от своих сторонников. А вот судьи не всегда в восторге от ее па, поэтому и выставляют низкие оценки. Сама Дарья Петрожицкая признается: из-за насыщенных съемок ей сложно уделять все время подготовке к прямым эфирам, однако она готова делать репетиции даже посреди ночи.
В 7 выпуске Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко станцевали пасодобль. Страсти на паркете были настолько драматичными, что судьи не сдерживали своего восторга от постановки. Только Екатерина Кухар засыпала пару критикой.
"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн-выступление Дарьи Петрожицкой и Игорь Гелуненко
Юлия Санина и Дмитрий Жук
Певица Юлия Санина, которая является одной из фаворитов шоу "Танцы со звездами 2020", в очередной раз рассказала, что была очень застенчивой. Поэтому проект прекрасно ей помогает раскрыть свою сексуальность и стать более уверенной.
11 октября Юлия Санина празднует 30-ый день рождения. А потому в юбилей вышла с Дмитрием Жуком на паркет и станцевала один из самых сложных танцев – самбу. Сразу после выступления артистка получила неожиданное поздравление от всех участников шоу: под праздничную песню Юлии Саниной вынесли праздничный торт, а судьи и ее коллеги засыпали именинницу поздравительными словами.
"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн-выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука
Сергей Мельник и Аделина Дели
Главный холостяк проекта Сергей Мельник сумел избавиться от своих конкурентов – секс-символов шоу Олега Винника и Тараса Цимбалюка. Поэтому теперь его появление на паркете ожидают тысячи украинок, которые в восторге от жарких выступлений красавца и его партнерши Аделины Дели.
На своеобразном экзамене по бальным танцам пара получила задание – станцевать ча-ча-ча. Сергей Мельник едва справился с этим танцем и только благодаря Аделине Дели сумел продемонстрировать непростую постановку.
"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн-выступление Сергея Мельника и Аделины Дели
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Позитив и Юлия Сахневич
А вот эта пара сумела привлечь внимание всей Украины. Между Позитивом и Юлией Сахневич чувствуется особая химия, а потому коллеги подозревают, что участники шоу "Танцы со звездами 2020" имеют роман.
Однако сами конкурсанты отказываются комментировать слухи. Зато Позитив и Юлия Сахневич не скрывали, что репетиции даются очень сложно, а во время одной из тренировки танцовщица потеряла сознание. Тест на коронавирус показал у нее отрицательный результат, а вот Позитив таки заболел COVID-19.
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Певица и дизайнер Надежда Мейхер с подросткового возраста чувствовала, что является секс-символом. Из-за пышного бюста она часто ловила на себе взгляды мужчин, что было очень некомфортно известной красавице и заставляло ее комплексовать. На проекте "Танцы со звездами 2020" она хочет показать, что является еще и профессиональной танцовщицей, а не только сексуальной женщиной.
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк станцевали ча-ча-ча. Музыка была не близка для артистке, однако она все же смогла показать настоящий испанский характер.
"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка
Санта Димопулос и Максим Леонов
"Черная пантера" шоу Санта Димопулос активно разрушает стереотипы в отношении себя. Теперь девушку воспринимают не только как сексуальную экс-"виагрянку", а как талантливую танцовщицу. И это дается ей нелегко: Санта Димопулос тренируется очень упорно и тратит на это все свое свободное время.
На паркете артистка со своим партнером Максимом Леоновым станцевала джайв. Латиноамериканские танцы всегда нравились Санте Димопулос, а потому она с легкостью зажгла страстным выступлением.
"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн-выступление Санты Димопулос и Максима Леонова
Важно "Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: кто покинул проект
Надежда Мейхер и Санта Димопулос
Как и обещали, участницы "Танцев" Надежда Мейхер и Санта Димопулос станцевали пасодобль, в конце которого удивили зрителей поцелуем.
"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн-выступление Надежды Мейхер и Санты Димопулос
Ольга Фреймут и Илья Падзина
А вот для Ольги Фреймут экзамен бальными танцами был настоящим испытанием. Телеведущая призналась, что мама ее воспитывала очень строго, а потому позволять себе откровенность она не могла даже на вечеринках. Поэтому Ольге Фреймут сложно было отважиться на страстное ча-ча-ча.
После консультации с психологом она все же вышла на паркет с Ильей Паздиною. Пара показала ча-ча-ча, которое раскритиковали судьи.
В комментарии Ольга Фреймут заявила, что вызывает Екатерину Кухар на сексуальный батл в 8 выпуске. Прима-балерина приняла такое приглашение от телеведущей.
"Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ольги Фреймут и Ильи Падзини
Олег Винник и Елена Шоптенко
В течение недели все сторонники Елены Шоптенко и Олега Винника требовали, чтобы их вернули на проект. Призвали к этому и участники "Танцев со звездами 2020". Организаторы шоу решили прислушаться к просьбам зрителей и звезд, однако Олег Винник и Елена Шоптенко не приняли такое предложение. Хотя пара уже выздоровела, считает несправедливым возвращаться на паркет.
"Танцы со звездами"– это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивают выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме того, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от выхода из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых имел большой успех. После 6 лет перерыва легендарное шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.