Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук недавно анонсировал новый музыкальный проект "Оранжерея". Он презентовал первую песню "Знову" и показал трогательный клип на трек.

Карантинное время популярная группа "Океан Эльзы" решила использовать для написания хитов, подготовки к грандиозному концертному туру и создания нового музыкального проекта "Оранжерея". В него вошли участники коллектива, однако перед слушателями они предстали в других ролях. Дебют проекта состоялся в пятницу, 27 ноября. Первая песня "Знову" появилась на ютуб-канале группы.

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Святослав Вакарчук обещал, что в репертуаре "Оранжереи" будут "домашние" песни, которые будут звучать как композиции уличных музыкантов. Так и случилось, ведь дебютный хит музыкального проекта – это лирический, интимный и загадочный трек "Знову". Музыкантам удалось передать камерную атмосферу под акустическую гитару.

Видео снял режиссер Александр Коршак, а локацией для клипа стало достаточно символическое место – оранжерея в национальном комплексе ВДНХ. Для песни "Знову" бас-гитарист "Океана Эльзы" Денис Дудко и клавишник Милош Елич взяли в руки акустические гитары, а сам Вакарчук сыграл на фортепиано.

"Мы записали ее еще в работе над альбомом "Океана Эльзы", но поняли, что это одна из тех песен, в которых интересна своя судьба, потому что они записаны с двумя гитаристами, которые не являются гитаристами. Мы почувствовали, что в этом есть определенная энергия, достойная быть записанной в отдельном проекте", – подчеркнул Святослав Вакарчук.

Оранжерея – Знову: смотрите видео онлайн

Напомним, концертный тур по Украине нового музыкального проекта Святослава Вакарчука "Оранжерея" запланирован на март 2021 года. Поэтому "теплые" хиты рокеров слушатели смогут услышать вживую уже в скором времени.