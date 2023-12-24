Традиции празднования Святого вечера в Украине

Совсем скоро христиане будут отмечать большой праздник – Рождество Христово. Но ему всегда предшествует не менее значимое – Святой вечер.

Святой вечер является долгожданным праздником для всех верующих, который проводят в кругу самых родных. В этот день в каждом доме чувствуется уют и тепло. Какие традиции Святого вечера существуют в Украине – знает 24 Канал.

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Традиции и обычаи Святого вечера

Одним из обязательных ритуалов было сделать Дидуха из сена. Это украшение из ржи, пшеницы или овса, олицетворяющее богатый урожай. Люди ставили его на лучшее место в доме, потому что верили, что это принесет в дом достаток.

Вечером нельзя было уходить куда-нибудь из дома или в гости. Запрещалось что-то занимать. Все члены семьи должны быть вместе за столом.

К Святому вечеру хозяйки готовились особенно. Они проводили генеральную уборку в доме, стелили на стол новые скатерти, покупали новые наряды. А также готовили 12 постных блюд, которые означали 12 апостолов. Святой вечер люди проводили в ожидании Рождества – рождения Иисуса Христа – Спасителя мира.

Начинали ужинать, только после того, как на небе появится первая звезда. Перед тем, как сесть за стол, люди молились и зажигали свечи, тогда должны были съесть немного кутьи и чеснока. Все блюда были полностью постными, мясо потребляли уже на Рождество. На углы стола ставили по зубчику чеснока. Люди верили, что это будет защищать квартиру от злых сил и болезней.

Хозяйки делали такие блюда, как кутью, вареники, голубцы, картофель, рыбу, грибы, капусту, компот, пончики, грибную уху или борщ. Символом Сочельника была именно кутья, которую готовили из немеленой пшеницы, овса или ячменя. Туда добавляли мед, сахар, изюм, варенье, цукаты и сухофрукты.

Во время вечера люди молились, вспоминали позитивные моменты из жизни и колядовали. Запрещалось ссориться и конфликтовать. Считалось, что по сей день нужно помириться с врагами. Дети должны также приобщаться к праздничным приготовлениям.