19 декабря христиане отмечают день святого Николая Чудотворца. Святой Николай отличился большой щедростью, помогая нуждающимся. Его считают покровителем детей, моряков и бедных. Что можно и нельзя делать в этот праздник – рассказываем в материале Lifestyle 24.

Святой Николай учит нас быть добрыми, послушными и не совершать плохих поступков. За свои добрые дела, дети и взрослые получают сладости и подарки.

К теме 19 декабря – Николая Чудотворца: искренние пожелания в прозе и стихах

Этот светлый день особенно почитается в Церкви. Священники проводят праздничную Литургию, где все желающие присоединяются к общей молитве, просят у святого хорошей судьбы, здоровья и выражают благодарность святому Николаю за его доброту и человечность.

Читайте также День святого Николая: праздничные картинки-поздравления

Что можно делать в день святого Николая

Святой Николай всегда благосклонен к тем, кто помогает другим. В этот день благоприятно заниматься благотворительностью: купите сладостей и игрушек и отправляйтесь в детский дом, посетите дом престарелых. Благим делом будет и визит в приют для животных, которому можно подарить необходимый корм.

Сходите в церковь на Службу Божью и помолитесь за здоровье своей семьи.

Помиритесь со всеми, с кем имели конфликты.



Что можно и нельзя делать в день святого Николая

Что нельзя делать в день святого Николая