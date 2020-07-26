Известная украинская певица Светлана Тарабарова празднует день рождения. Сегодня, 26 июля, ей исполняется 30 лет. За время своей карьеры она успела получить несколько музыкальных наград, была номинирована на многие престижные премии. По случаю юбилея исполнительницы, редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить ее хиты, которые теперь поет вся страна.

Светлана Тарабарова является не только талантливой артисткой, но и любящей женой и заботливой мамочкой. А также она человек с четкой гражданской позицией. Интересные факты из биографии, о творчестве и личной жизни – читайте в материале 24 канала.

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Детство

Будущая звезда родилась в городе Херсон в 1990 году. В детстве она имела мечту – стать водителем, однако также интересовалась музыкой. В конце концов, окончив школу, Света переехала в Киев. Там она поступила в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства.

Участие в "Фабрике звезд"

Стала известной благодаря участию в проекте "Фабрика звезд". Тогда она выступала под псевдонимом Алиса Тарабарова. Исполнительница запомнилась зрителям своей яркостью и харизматичностью. Светлана даже стала одной из любимиц Натальи Могилевской. Артистка отдала девушке свой танцевальный сольный номер, когда Тарабарова пропустила один концерт после операции.

Светлана Тарабарова на "Фабрике звезд": смотрите видео онлайн

Real O

Еще одним этапом в карьере Светланы стала группа Real O. Продюсером этого девчачьего коллектива была Наталья Могилевская. Группа в свое время была достаточно популярной среди укаринских слушателей, однако вскоре каждая из участниц пошла своей дорогой. Real O продолжил свое существование, однако в обновленном составе.

Real O – "Платье": смотрите видео онлайн

Начало сольной карьеры и Евровидение

После начала сольной карьеры Тарабарова отказалась от псевдонима и стала выступать под собственным именем. Многие ее авторские песни были связаны с войной на Донбассе. В 2016 году она даже приняла участие в Национальном отборе на Евровидение, где исполнила композицию "Ніколи знову".

Светлана Тарабарова на Национальном отборе на Евровидение-2016: смотрите видео онлайн

Творческая коллаборация с украински рэпером Ярмаком дала возможность услышать песню "Воїн", которая была презентована 6 декабря 2018 года. Такая дата не случайна, так как именно тогда отмечают День Вооруженных сил Украины. Трек артисты посвятили украинским военным.

Ярмак и Светлана Тарабарова – "Воїн": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова и ее "светлая сторона музыки"

11 октября 2018 года в одном из киевских кинотеатров певица презентовала студийный альбом "23:25". Эти цифры – время рождения ее первенца Ивана, который появился на свет 9 сентября того же года. Альбом содержит двенадцать композиций. На них был снят музыкальный фильм, автором которого является художник Лесь Панчишин.

Светлана Тарабарова – "23:25": смотрите видео онлайн

Светлана относится к тем исполнительницам, чьи песни звучат во многих уголках страны. Их поют даже дети, что является большой гордостью для звездной мамочки, ведь она пропагандирует "светлую сторону музыки". Тарабарова с радостью презентует украиноязычные новинки в музыкальной индустрии. За последние несколько лет смогла создать качественные треки, сняла танцевальные клипы и вошла в число самых популярных поп-певиц отечественного шоу-бизнеса.

Светлана Тарабарова – "Мені казково": смотрите видео онлайн

Личная жизнь

В 2016 году Светлана вышла замуж за своего директора Алексея Бондаря. Через два года у супругов родился сын Иван, а теперь они ждут появления второго ребенка. Тарабарова счастлива, так как рядом с ней самые дорогие мужчины, которые всегда ее поддерживают.

Она активно наполняет разнообразным контентом личную страницу в инстаграме. Знаменитость делится не только творческими достижениями, но и семейными фотографиями, рассказывает о сыне и показывает его первые достижения. На карантине певица еженедельно проводила онлайн-концерты и дарила слушателям свою музыку. Таким образом она пыталась поддержать поклонников в нелегкое время и поднять им настроение.