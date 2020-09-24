Вчера, 23 сентября, украинская певица Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз. Новорожденной дочери она посвятила лирическую песню "Солнышко", а в чувственном клипе показала трогательные моменты беременности.

На личной странице в Инстаграме Светлана Тарабарова объявила о появлении на свет дочери и показала первое фото с новорожденным крохой. Ко дню рождения второго ребенка певица готовила особый творческий подарок и просто из роддома представила новую песню "Солнышко". Видео на трек появился на ютуб-канале звезды.

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Артистка поделилась, что клип на песню она снимала в течение всех 9 месяцев беременности. В нем она показала эксклюзивные домашние кадры с сыном Иваном и мужем Алексеем Бондарем, закулисье съемок и будничную жизнь на карантине. Звезда также позировала в поле и цветах обнаженной, прикрывшись белой простыней.

Мы готовились к встрече с тобой. Пусть песня "Солнышко" станет оберегом для тебя на всю жизнь. Столько тепла и любви в ней,

– призналась Светлана Тарабарова.

Напомним, что по случаю рождения первенца Ивана два года назад она выпустила третий студийный альбом, который назвала временем его рождения – "23:25".

Светлана Тарабарова – Солнышко: смотрите видео онлайн

Беременная Светлана Тарабарова была героиней реалити-проекта

Кроме того, новоиспеченная мама девочки рассказала, что ее ждет еще один подарок. Певица стала главной героиней реалити-проекта "Декрет уже не секрет", который появится в эфире телеканала "M1" 21 октября. На всю страну Светлана Тарабарова поделится эксклюзивными подробностями важнейшего периода в жизни женщины.