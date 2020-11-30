Герцогиня Кембриджская в который раз покорила элегантным образом. Она записала видеообращение к британцам, представ перед камерой в классическом наряде.

Кенсингтонский дворец поделился очередным роликом на официальной странице королевской четы в инстаграме. Кейт Миддлтон поблагодарила все семьи, родителей и опекунов за важную работу, которую они ежедневно выполняют в воспитании детей.

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Также Кэтрин выразила благодарность всем, кто работает для поддержки этих семей и детей. Ведь это колоссальный труд, который требует преданности. Не каждому удастся поверить в результат, который может быть не полностью ощутим на протяжении целого поколения. Однако вся эта работа направлена не на скорую, а на большую победу.

Это для более счастливого, здорового общества и детей. Только, работая вместе, мы можем обеспечить устойчивые изменения для следующих поколений. Поскольку я действительно верю, что большие изменения начинаются с малых,

– сказала герцогиня Кембриджская.

Классический look Кейт Миддлтон

Конечно, особое внимание Кэтрин уделила своему наряду. Перед камерой она позировала в молочной кофте и черных брюках. Изящную талию подчеркнула с помощью ремня в тон брюкам. Такой наряд Кейт Миддлтон довершила удлиненным пиджаком свекольного цвета.

Что касается прически, то супруга принца Уильяма вложила волосы в красивые локоны, которые спадали на плечи. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах – накрасила их тенями, а на губы нанесла матовую помаду. Среди аксессуаров look герцогини дополняли серьги с крупным жемчугом.