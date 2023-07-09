Как сушить одежду так, чтобы не нужно было гладить

Не все люди хотят гладить одежду, особенно летом, когда температура достигает рекордных показателей.

Если утюжка – не ваше любимое дело, то выход из этой ситуации существует. Скучать не надо. Есть определенные простые лайфхаки, как высушить одежду без утюга или отпаривателя.

Такой Жир улетит от решетки гриль, если используете эти средства

Советы для сушки одежды без утюга

Когда, вы достали одежду из машинки после стирки, не торопитесь вешать его на балконе или на улице. Достаньте вешалку и разместите на ней вашу вещь. Это очень простой, но эффективный метод. Низ одежды имеет тянуться вниз: наденьте снизу на ткани прищепки. Через несколько часов вы заметите, что вещь практически вся ровная.



Футболка на вешалке / Фото Shafa

Еще некоторые элементарные советы, как сделать так, чтобы вещь не смялась:

До того как повесить вещь сушить, стряхните ее . Таким образом, материал распрямится и не будет так много складок.

. Таким образом, материал распрямится и не будет так много складок. Чтобы вещь меньше смялась, устанавливайте низкую скорость отжима и сразу после сеанса, вытаскивайте вещи из машинки.

из машинки. Некоторые специалисты советуют бросить 2-3 кубика льда в барабан машинки. Тогда ткань не будет так сильно смяться.

Можно приготовить легкий домашний спрей для того, чтобы вещи сами по себе были более ровными. Понадобится 1 столовая ложка уксуса, 1 чайная ложка кондиционера для волос. Это нужно смешать в 2 стаканах воды и перелить в распылитель.



Уксус / Фото Harchi.info