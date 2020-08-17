Уже этой осенью состоится долгожданная премьера модельного шоу "Супер топ-модель по-украински". Первый выпуск особого сезона состоится 16 октября в 19 часов на "Новом канале".

Многие фанаты ждут появления шоу, съемки которого продолжаются именно сейчас, так как это должен быть по-настоящему особый проект. Основная "фишка" нового сезона – возвращение участниц из прошлых шести сезонов, говорится на "Новом канале".

Читайте также "Танцы со звездами" 2020: стала известна дата премьеры танцевального шоу

По словам ведущей шоу Аллы Костромичевой, девушки вернулись на проект не только за победой, но и для того, чтобы заявить о своей социальной позиции на всю страну. Их цель показать, что быть моделью – значит не только хорошо выглядеть, ездить по миру и зарабатывать деньги, но и менять этот же мир к лучшему.

Слоган "Суперсезона" – "Красота спасет мир". Если вы следите за fashion-индустрией, то знаете, что с помощью одежды дизайнеры и модели транслируют идеи, которые беспокоят мир. Это – экология, защита животных, гендерное равенство, толерантность, мир,

– отметила Алла Костромичева.

Каждая участница в новом сезоне будет транслировать миру собственные убеждения, которых она придерживается. К примеру, трансгендерная модель Софи Беридзе будет отстаивать гендерное равенство. Виктория Рогальчук будет выступать за защиту животных, модель Саша Литвин выступает за защиту экологии и осознанное потребление.

Участницы шоу – лидеры мнений в инстаграме. За их личными страницами следят тысячи поклонников, и теперь их миссия – внести свой вклад в спасение нашей планеты, транслируя своей аудитории социально важные вещи.

Что интересно, звездными экспертами, как всегда, остались модельный скаут Сергей Никитюк и фэшн-фотографиня Соня Плакидюк. Четвертым экспертом каждую неделю будут приглашать нового гостя из мира моды или шоу-биза. Известно, что в первом выпуске модельного шоу участие принял украинский телеведущий Сергей Притула.