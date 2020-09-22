Герцогиня Кембриджская прибыла на рабочую встречу. На этот раз событие произошло в парке, поэтому Кейт Миддлтон выбрала неофициальный наряд и похвасталась стильным аутфитом.

Жена принца Уильяма встретилась с матерями в парке Баттерси. Накануне визита она с помощью видеосвязи пообщалась с волонтерами организаций Home Start, National Childbirth Trust и MUSH. Они оказывают поддержку родителям, у которых из-за пандемии коронавируса возникли разнообразные проблемы.

Читайте также Кейт Миддлтон выбрала брендовое платье для официального выхода: эффектные фото

Конечно, без внимания не остался аутфит герцогини. Кэтрин выбрала для поездки неформальный наряд, в котором выглядела очень стильно.

Стильный look Кейт Миддлтон

38-летняя Кэтрин предстала перед публикой в брюках пыльно-розового цвета из костюма от известного британского бренда от Marks & Spencer. Такой низ представительница королевской семьи соединила с белым топом от Ralph Lauren. Вместо привычной обуви на каблуке Миддлтон выбрала стильные белые кеды.

Свой look герцогиня Кембриджская дополнила лаконичными украшениями. В руке она держала солнцезащитные очки с темными линзами. Роскошные волосы Кейт Миддлтон уложила в красивые локоны, а на лице сделала нежный дневной макияж с акцентом на глазах.

Во время общения с женщинами с лица Кейт не сходила улыбка. Она искренне радовалась встрече и пребывала в хорошем настроении.



Кейт Миддлтон в стильных брюках и футболке / Фото Getty Images



Кейт Миддлтон искренне улыбается / Фото Getty Images