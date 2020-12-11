Известный украинский дизайнер и модельер с мировым именем Андре Тан дал новые важные советы. Он назвал самые стильные сапоги на зиму 2020-2021.

Знаменитый украинский модельер Андре Тан опубликовал новое сообщение со стильными советами на личной странице в инстаграме. Новую серию фото дизайнер посвятил самым стильным сапогам на зиму 2020-2021 года.

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"Новые сапоги – это лекарство. А на лекарствах не экономят! Разберем тренды этой зимы", – написал Андре Тан под серией фотографий.

Стильные сапоги зимы 2020-2021

Жокейские сапоги

Андре Тан советует выбирать модель сапог, которые будут держать форму. Носок обуви должен быть не слишком круглым. Дизайнер подчеркнул, что стоит отдать предпочтение лаконичным моделям, потому что декоративные молнии уже не актуальны.



Советы от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

С декором

Модельер убежден, что когда речь идет о сапогах, то лучше, чтобы на них совсем не было декора. Но если очень хочется сделать определенный акцент, то лучше выбирать обувь с лаконичными цепочками.



Советы от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

Ботфорты

Андре Тан отмечает, что ботфорты не должны быть вульгарными. Поэтому и здесь стоит обратить внимание на какие-то лаконичные модели. Также можно поэкспериментировать с выбором и примерить модель сапог "кот в сапогах".



Советы от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

Правильное сочетание

Для дизайнера замша в сочетании с кожей на ботинках или сапогах выглядит странно. Зато гораздо стильнее будет смотреться контраст разноцветной кожи.



Советы от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

На платформе

Модельер отмечает, что если вы хотите приобрести нейтральную пару сапог, которые бы сочетались и с классическим пуховиком, и со спортивной курткой, то стоит отдать предпочтение обуви на массивной платформе. А вот сапоги с танкеткой лучше не выбирать.



Советы от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official