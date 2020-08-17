Сериал "Корона" полюбили миллионы зрителей, поэтому они с нетерпением ждут новый сезон. Представители Netflix подтвердили, что съемки пятого сезона запланированы на 2021 год, а пока стриминг скрупулезно подбирает актеров на главные роли.

Заветную роль Леди Ди в сериале "Корона" получила австралийская актриса Элизабет Дебики, говорится в Твиттере.

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Больше всего зрителям она запомнилась фильмами "Великий Гэтсби", "Ночной администратор", "Агенты А.Н.К.Л". Будущий экшн-триллер о событиях в мире международного шпионажа "Довод", с ее участием выйдет на экраны в конце августа. Звезда согласилась сыграть принцессу Диану в художественном биографическом проекте о королевской семье.

Дух принцессы Дианы, ее слова и действия живут в сердцах многих людей. Присоединиться к работе над этим сериалом, который зацепил меня еще с первого эпизода – настоящая честь и привилегия для меня,

– призналась Элизабет.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

29-летняя актриса сыграет принцессу Диану в сезонах, которые рассказывают о жизни королевы Елизаветы после 1990 года. Элизабет Дебики сменит в роли принцессы Дианы Эмму Коррин, которая играет в четвертом сезоне сериала.

В конце 2020 года на экраны выйдет 4 сезон сериала "Корона". Съемки 5 сезона начнутся летом 2021 года, а увидеть его можно будет не раньше 2022 года.