Популярный артист Сергей Бабкин записал клип на одну из самых известных песен "Где бы я". Вместе с любимой Снежаной Бабкиной он отправился в путешествие по Украине и показал живописные пейзажи Каменец-Подольского, Хотина и Бакоты.

Сегодня, 16 октября, Сергей Бабкин на собственном ютуб-канале презентовал новую видеоработу. Он снял атмосферный клип на песню "Где бы я", релиз которой состоялся 3 года назад.

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Вместе с женой Снежаной Бабкиной музыкант отправился в романтическое путешествие по Украине и показал приключения в стиле роадмуви. Съемки клипа проходили в Каменце-Подольском, Хотине и затонувшем селе Бакота. Это история о том, как крепнут чувства и рождается вдохновение.

Сам Сергей Бабкин подчеркнул, что песня "Где бы я" стала для него мостиком из одной музыкальной эпохи в другую. Поэтому наконец она дождалась своей визуализации.

То путешествие, в которое мы отправились для съемок видеоклипа, позволило мне по-новому посмотреть на нашу страну. Я всегда любил и восхищался ею, посетил многие города Украины, но вся самая главная красота – за городами, между ними, там, где природа,

– отметил артист.

Сергей Бабкин с женой Снежаной / Фото Прессслужба Сергея Бабкина

Режиссерами и операторами видео выступил итальянский дуэт Bellone + Consonni Directors.

Сергея Бабкина – Где бы я: смотрите видео онлайн