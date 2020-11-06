19 ноября в львовском клубе "Малевич" состоится концерт группы "Ляпис 98". Поскольку пандемия коронавируса до сих пор продолжается, организаторы будут придерживаться карантинных требований: между зрителями будет социальная дистанция, а фан-зону отменят.

На долгожданном концерте поклонники группы смогут услышать все хиты 90-х и начала 2000-х. Организатор и основатель концертной организации Promotions Юргис Вишневский рассказал 24 каналу об особенностях сотрудничества с группой и концертах.

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Старые хиты панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" в исполнении коллектива "Ляпис 98", учредителем которого является Сергей Михалок, зазвучат на сцене "Малевича" уже 19 ноября в 19:00. Организатор концерта пообщался с журналистами и рассказал интересные детали сотрудничества с народными любимцами.

Вы уже не первый раз работаете с группой. Сколько было проведено концертов?

Сейчас точную цифру не помню, ведь за время сотрудничества было организовано много как отдельных мероприятий, так и целых туров по Украине. Однозначно, что это десятки мощных концертов.

Чем запомнились концерты?

Каждое выступление – уникально. Собственно, это одна из причин, почему на концертах всегда полные залы зрителей. Кроме музыки, это всегда общение, истории и импровизация на сцене. Да и не так много артистов выкладываются перед слушателями по 2,5 – 3 часа.

Чем именно Вам импонирует эта группа?

Живой тот, кто постоянно меняется. Не знаю ни одного артиста, который в этом мощнее Сергея Михалка и его команды.

Когда состоялся и как прошел последний концерт группы во Львове?

15 июня 2019 мы собрали более 1700 человек на большом Open AIR концерте в! FESTrepublic. В то время это было самое массовое событие на той локации.

Чего поклонникам ожидать 19 ноября? Есть ли какие-то ограничения в связи с карантином?

Таких концертов "Ляписов" Львов еще не видел. В клубе "Малевич" будет отсутствовать привычная для всех фан-зона. В продаже есть только сидячие билеты, а на месте фан-зоны будет размещен "театральный партер". Все нормы карантина будут соблюдены. Но это не значит, что под песни "Ляпис 98" можно будет усидеть на месте.

После Львова еще где состоятся концерты?

После Львова мы отправляемся в Ивано-Франковск и Хмельницкий. Планировалось гораздо больше городов, но, к сожалению, по понятным всем причинам, не во всех городах есть возможность провести действительно безопасный концерт. Поэтому ждем всех в Львове 19-го ноября на безопасном и уникальном мероприятии.



Концерт "Ляпис-98" во Львове / Фото Пресс-служба