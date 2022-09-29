Снятие макияжа: ошибки в уходе, фатальные для кожи

Ежедневное удаление косметики, тщательные умывания и уход должны быть в привычке у любого. Но многие, кто часто красится, забывают или пренебрегают правилами снятия макияжа – из-за чего подвергают свою кожу опасности.

Чтобы не навредить нежной коже на лице, нужно правильно использовать демакияж. Но многие не знают или не соблюдают правила, ухудшая состояние своей кожи, сообщает 24 канал.

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Рассмотрим самые распространенные ошибки при снятии макияжа на дому, которые собрал 24 канал.

Забыли смыть косметику

Ложиться в постель с косметикой на лице – весьма рискованная идея. Дело в том, что во время сна кожа лица травмируется и повреждается от трения с тканью подушки.

Макияж, который не хватило сил смыть, и грязь, которая осталась на нем, забивает не только поры, но и попадает в микроповреждения, которые возникают во время отдыха. Как следствие, появляются свежие прыщи, акне, а также портится цвет и чистота лица.

Ошибки при снятии макияжа / Фото buzzfeednews

Используете средство, которое вам не подходит

Если вы видите, что при всех попытках ежедневно очищать кожу и всячески за ней ухаживать, кожа на лице тусклая, сухая и поврежденная – вероятно, вы выбрали неправильное средство для демакияжа.

Ошибки при снятии макияжа / Фото buzzfeednews

Обычно мыло или гель не подойдут для снятия макияжа – они очень сушат нежную кожу на лице и оставляют ее без упругости и свежести. Даже если вы пользуетесь мицеллярной водой, негативный эффект на кожу также может быть – в таком случае стоит купить другую баночку с мицелляркой, которая не является масс-маркетом и подходит для вашего типа кожи.

Трете лицо после умывания

Если вы всегда третье полотенцем лицо после умывания, от этой вредной привычки нужно срочно отказываться.

Несмотря на утверждение, что трение помогает восстановить кровообращение и улучшить состояние кожи на лице, делать это нельзя ни в коем случае. Трение растягивает нежную кожу, которая каждый день повреждается от макияжа и его снятия.

Чтобы предотвратить проблемы с кожей, нужно промокать лицо, не тереть его.

Ошибки при снятии макияжа / Фото iStock