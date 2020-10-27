Известная украинская группа KAZKA представила новый клип на песню "Остров". Ролик снимался в самой Припяти, а в треке звучат звуки счетчиков Гейгера, измеряющих уровень радиации.

Популярная украинская группа KAZKA приняла участие в музыкальном проекте "Звуки Чернобыля". На днях группа представила клип, снятый в зоне отчуждения, на песню "Остров". Ролик опубликовали на официальной странице в ютубе.

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В рамках проекта "Звуки Чернобыля" украинские и зарубежные музыканты воспроизводят действительность зоны отчуждения через свои композиции. Группа KAZKA снял в Припяти клип, в том городе, откуда в 1986 году из-за катастрофы вынуждены были переселиться огромное количество людей, и записала песню "Остров".

Мир неустанно перелистывает дни, месяцы, годы... Мы давно бросили корни в другом крае, в таком, где дышится свободно. Благодаря тем, кто положил жизнь, изменил судьбу спасая нашу землю от невозврата. Память всегда будет возвращать поколения туда.... где остался в одиночестве остров на фоне сожаления,

– прокомментировала группа композицию.

В треке использованы звуки Чернобыля из аудио-библиотеки Валерия Коршунова, создателя проекта ARTEFACT. В частности, в композиции можно услышать то, как трещат дозиметры, измеряющие радиацию, шум реки Припять и скрип колеса обозрения.

Смотреть видео KAZKA x RUNSTAR – Остров [Sounds of Chernobyl] онлайн:

Стоит отметить, что проект "Звуки Чернобыля" начался с клипа украинской исполнительницы СТАСИК, презентовавшей песню "Не отводи глаз". Звезда использовала в композиции звуки ударов по различным поверхностям в Чернобыле – металлу, стеклу и дереву. Следующими свои треки будут представлять BRUTTO, Александр Чемеров, Telepopmusik, GusGus и другие.

Смотреть видео СТАСИК – Не отводи глаз [Sounds Of Chernobyl] онлайн: