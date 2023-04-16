Выписка прошла в 16:00. Ранее Евгения рассказывала, что роды прошли нормально и сейчас она хорошо себя чувствует. Ее муж все время был рядом и поддерживал.

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Евгению Эмеральд выписали из роддома

В 16:00 16 апреля Евгению Эмеральд выписали из роддома. Рядом с защитницей были:

ее муж-военный Евгений Стипанюк,

старшая дочь Жасмин,

мама Жанна Феликсовна и близкие.

Улыбающаяся защитница вместе с родными позировала для фото, пока новорожденная девочка спала у отца на руках. Имя ребенка супруги пока оставляют в тайне.

Смотрите фото выписки снайперки из роддома / Фото ТСН

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