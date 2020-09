Не успели американские звезды Кардашян распрощаться с поклонниками после закрытия легендарного шоу Keeping Up With the Kardashians, как в Голливуде им нашли замену. В СМИ распространяют информацию, что принц Гарри и Меган Маркл создадут собственное реалити-шоу.

По данным инсайдеров The Sun, съемки реалити-шоу пройдут в рамках сотрудничества герцогов Сассекских со стриминговой платформой Netflix. Согласно неофициальным данным, в течение 3 месяцев принц Гарри и Меган Маркл будут жить под прицелом камер. Герцоги хотят поближе познакомить людей со своей благотворительной работой. А вот бытовые вопросы по-прежнему будут закрытыми для прессы и общественности. Интересно Появились первые детали фильма, который Меган Маркл создаст для Netflix "Пара хочет позволить людям ближе познакомиться с их жизнью и благотворительными инициативами. Все будет достойно и со вкусом, не в стиле реалити Кэти Прайс и Питера Андре. В фокусе внимания будет их филантропия, а не то, чем они заняты за закрытыми дверями. Но тем не менее это будут интересные инсайды, и Меган надеется, что зрители наконец смогут узнать, какая она на самом деле", – рассказал источник из близкого окружения супругов. Интересно, что и генеральный директор Netflix Рид Хастингс намекал, что зрителей и в самом деле будет ждать "грандиозное зрелище". Вероятно, представитель компании говорил об эксклюзивном реалити-шоу. "Это будет грандиозное зрелище. Меган и Гарри очень умны. Они не согласны с первым предложением, но мы собрали лучших из лучших на нашем сервисе. Я так взволнован этой сделкой. Не могу пока раскрыть детали, но думаю, что в следующем году это будет самый увлекательный и популярный контент", – заявлял Рид Хастингс. Что известно о сделке герцогов Сассекских с Netflix Сделка принца Гарри и Меган Маркл со стриминговой платформой оценивается в не менее 150 миллионов долларов. Эти средства супруги не будут отдавать на благотворительность, а будут тратить на собственные нужды. По официальным данным, контракт подписали в начале сентября 2020 года. Сперва представители Меган Маркл заявляли, что герцогиня не появится на экране в роли актрисы, а будет озвучивать и продюсировать проекты на социальные и глобальные темы. Теперь же Netflix уговорил супругов стать героями уникального реалити-шоу.