37-летний работник кейтеринговой службы Адамо Канто признался в краже вещей из Букингемского дворца. Злоумышленник похитил из дома королевы Елизаветы II фотографии и медали, общей стоимостью в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Полиция обнаружила значительное количество ценных вещей из дворца в квартире Адама Канто. Как сообщает BBC, сам он полностью признал в суде свою вину.

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На период пандемии COVID-19 обязанности слуги Букингемского дворца были несколько изменены. Ему предоставили доступ в офис и других помещений для проведения дополнительной уборки.

Поэтому Адам Канто похищал ценные вещи из комнат, пока во дворце почти никого не было.

Часть вещей мужчина пытался продать через eBay

В целом слуга королевы Великобритании похитил из дворца ценных вещей на сумму в почти 100 тысяч фунтов стерлингов – это более 130 тысяч долларов. Некоторые из них он пытался продать через eBay.

В частности, 37 украденных предметов Канто продавал в интернете по значительно сниженной стоимости, чем они стоят на самом деле.

Среди похищенных ценностей были медали и ценные семейные фотографии с автографами.



Одна из украденных медалей / Фото The Sun

Мужчина похитил из комнаты в Букингемском дворце фотоальбомы с фотографиями банкета с участием Дональда Трампа.

В целом вор успел заработать на продаже краденых вещей более 7500 фунтов стерлингов.

В настоящее время Адама Канто суд отпустил под залог, однако ему грозит тюремный термин.