Жадные или экономные: названы 3 самых скупых знаков зодиака

Некоторые знаки зодиака транжирят деньги направо и налево, но это – их противоположность. Они готовы считать каждую копейку.

Ракам, Весам и Водолиям очень сложно решиться на какую-то масштабную покупку, пишет 24 Канал. Некоторые представители отличаются особой алчностью.

Обратите внимание Приготовьтесь к радости: 3 знака зодиака, которые услышат хорошие новости в октябре

Рак

Раки очень ценят комфорт и материальные блага, но не готовы на это тратиться. Они очень жадны к деньгам из-за того, что хотят больше сохранить свое имущество.

Гороскоп для Раков

Весы

Весов трудно назвать алчными людьми. Они очень связаны со своей семьей и домом, поэтому готовы тратить средства для своих близких. Но в свою сторону представители этого знака ужасные скряги.

Гороскоп для Весов

Водолей

Водолеи – очень экономный знак зодиака. Они не потратят лишнюю гривну на любую покупку, а еще очень редко делают кому-то подарки. Хотя трудно назвать Водолеев бедняками.

Гороскоп для Водолеев