Авторы фильма "Скоростной поезд" раскрывают все больше деталей съемок. Сейчас известно, что Леди Гага присоединилась к команде актеров и станет коллегой Брэда Питта в фильме.

Эксклюзивные детали получило издание Collider. По данным журналистов, после переговоров Леди Гага таки подписала контракт на съемки "Скоростного поезда". Это будет первый кинопроект, на который актриса согласилась после безумного успеха "Рождения звезды".

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Какую роль получила Леди Гага в боевике, пока неизвестно. Однако в СМИ отмечают, что она будет играть в сценах с Брэдом Питтом.

Что известно о триллере "Скоростной поезд"

"Скоростной поезд" станет одним из самых ожидаемых боевиков Голливуда. Экранизирует динамичный сюжет знаменитый режиссер Дэвид Литч, поэтому зрителей ожидает зрелищный экшн с перестрелками.

Известно, что сценарий написали по мотивам бестселлера писателя Котаро Исаки. В центре сюжета – 5 наемных убийц, которые получают одинаковый заказ и должны реализовать его в скоростном поезде, курсирующем без остановок из Токио в Мориоку. Киллеры понимают, что это часть опасной игры, которую кто-то против них затеял. За время путешествия каждый из них пытается узнать тайны и будет бороться за собственную жизнь.

Главные роли в фильме "Скоростной поезд" получили:

Брэд Питт

Леди Гага

Джои Кинг

Аарон Тейлор-Джонсон

Зази Битц

Брайан Тайри Генри

Эндрю Кодзи

Массе Глаза

Майкл Шеннон

Когда же начнутся съемки фильма "Скоростной поезд" и дату премьеры боевика пока не рассекречивают.