Украинская певица Галина Поливанова умерла 6 декабря в возрасте 91 года. Причина смерти легенды Одесской оперы пока неизвестна.

О смерти 91-летней Галины Поливановой сообщает издание "Думская" со ссылкой на слова солистки Одесского оперного театра Елены Стародубцевой. Раскрывать детали и причину смерти и подробности прощания с артисткой близкие не стали. Известно, что последние дни жизни легендарная оперная певица провела в Одессе.

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Что известно о Галине Поливановой

Галина Поливанова носила звание Заслуженной артистки Украинской ССР, народной артистки УССР и на протяжении долгих лет была музыкальным символом Одессы.

Галина Поливанова закончила Одесскую государственную консерваторию и прославилась благодаря работе в Одесском театре оперы и балета. Ее дебютом стала партия Чио Чио Сан в опере "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. Она не только очаровывала слушателей прекрасным сопрано, но и возглавила кафедру сольного пения Одесской консерватории, поэтому воспитала не одно поколение артистов, которые сегодня известны далеко за пределами Украины.