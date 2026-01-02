Их будет 3: когда в Украине празднуют Святвечера

Украинский цикл рождественско-новогодних праздников предусматривает три особые Святые вечери, каждая из которых имеет свое уникальное название, обряды и глубокое символическое значение. Понимание того, когда именно готовить праздничный стол в 2025 – 2026 годах, поможет каждой семье вовремя подготовиться к важным торжествам.

С переходом Украины на новоюлианский календарь даты зимних праздников сместились, сообщает 24 Канал. Подробнее о датах трех Святвечеров – читайте больше в материале.

Когда в Украине празднуют Святвечера?

Первым в рождественско-новогоднем цикле праздников является Рождественский Святвечер. В народе его ежегодно отмечают 24 декабря и традиционно называют "Богатой кутьей". Это самый торжественный ужин года, предшествующий Рождеству Христову.

Главной особенностью праздничного стола в этот день является наличие двенадцати постных блюд, символизирующих количество учеников Спасителя, отмечается в Православном церковном календаре. Центральное место занимает кутья – обрядовая каша из пшеницы, которую подают с маком, медом и орехами. Что интересно, ужин начинается только с появлением первой звезды на небе, которая когда-то возвестила мир о рождении Иисуса Христа.

Ровно через неделю, 31 декабря, украинцы собираются на вторую обрядовую вечерю, известную как Щедрый вечер. По новому стилю, этот праздник совпадает с Днем святой Мелании. В отличие от рождественской трапезы, этот стол уже не обязательно является постным. Именно поэтому хозяйки обычно готовят мясные блюда, холодцы и пироги, а саму кутью называют "Щедрой", ведь к ней разрешается добавлять сливочное масло. В этот день принято щедровать и "водить Козу", желая соседям и близким достатка в следующем году.

В то же время третий Святвечер приходится на 5 января, накануне Крещения Господня. В украинской традиции он закрепился под названием "Голодная кутья". Весь день перед этим ужином верующие придерживаются строгого поста, а к столу садятся только с наступлением вечера. В это время верующие снова готовят исключительно постные блюда, но в несколько меньшем количестве, чем на Рождество. Кроме этого, главным обрядом дня является подготовка к освящению воды и символическое "изгнание кутьи", что знаменует завершение больших зимних праздников.

Когда раньше праздновали Святвечера в Украине?