Несмотря на то, что на улице – бабье лето, организаторы новогодних действий уже активно работают над тем, чтобы сделать начало 2021 года ярким и незабываемым. В Сети уже появился проект елок, которые будут стоять на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве.

Организаторами праздника Нового года стала общественная организация Folk Ukraine, которая в этом году решила стилизовать новогоднюю "красавицу" в стиле сказочного леса. Елка на Софийской площади будет иметь впечатляющий вид, ведь это будет не просто дерево с яркими фонариками, гирляндами и игрушки. Об этом сообщает издание "Сегодня".

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Как будет выглядеть елка на Софийской площади?

"Тематика нового года 2021 – сказочный лес. Главная елка страны на этот раз будет удивлять всех. В ее основе будет создан большой пень, а сама елка будет искусственной. В январе этого года мы провели соответствующие замеры и уже готовы к воплощению наших планов", – рассказал президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Визуализация главной елки на Софийской площади в Киеве 2020-2021 / Фото Folk Ukraine

В ее основе планируют поставить огромный пень диаметром в 10 метров, в середине которого обустроят фотозоны. В случае усиления карантина из этих образований будут просто выглядеть совы.

"Попасть в него (пень, – LifeStyle 24) желающие смогут через большие двери и выйти, спустившись по специальной лестнице. В пеньке будут открываться окошки, а из них — выглядывать совы. Пень будет служить подставкой и на нем мы установим главную елку страны", – добавил Добруцкий.

Что касается отделки главной елки страны, то на ней можно будет увидеть разнообразные игрушки зверушек, а также разнообразные "дары" леса – шишки, грибочки, желуди и прочее. Все это будет завершать специальная звезда на верхушке елки, а между игрушек будут висеть лампочки в виде свечей. Сама же елка будет иметь высоту до 31 метра.

Вокруг главной елки будет 5 фотозон с меньшими елками – около 8 – 10 метров, а рядом с ними стоять лесные герои – эльфы, гномы и звери.

Как будет выглядеть елка на Контрактовой площади?

Что касается елки на Контрактовой площади, то известно немного. Сейчас сообщают, что команда Folk Ukraine планирует украсить ее элементами петриковской росписи.

Визуализация главной елки на Контрактовой площади в Киеве 2020-2021 / Фото Folk Ukraine