Герцогиня Кембриджская совершила очередной светский выход, для которого выбрала классический стильный образ. Кейт Миддлтон пообщалась с медицинскими работниками и вместе с учеными побывала в лаборатории, где поверх своего look надела белый халат.

Жена принца Уильяма посетила Имперский колледж Лондона. Она прибыла в заведение для того, чтобы узнать о работе, которую проводит национальная организация Тommy's по сокращению количества выкидышей, мертворождений и преждевременных родов. На официальной странице в Инстаграме Кенсингтонский дворец уже опубликовал серию фото с визита герцогини.

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Институт, в который с визитом приехала Кейт Миддлон, является частью Национального центра Томми. Кэтрин не только пообщалась с медиками, но и вместе с учеными посетила лабораторию. Там она была в белом халате и посмотрела в микроскоп.

Образ Кейт Миддлтон

Для официальной встречи Кэтрин выбрала классическое синее платье от бренда Emilia Wickstead. Изящную талию она подчеркнула с помощью тонкого пояса черного цвета. Такой наряд герцогиня Кембриджская соединила с туфлями-лодочками в тон платью от знаменитого бренда Prada.

Элегантный look Кейт дополнила лаконичными золотыми серьгами от Spells of Love. Поскольку коронавирусная инфекция до сих пор активно ширится миром, то на лицо супруга принца Уильяма надела стильную защитную маску от Amaia. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.

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