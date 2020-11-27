Герцогиня Кембриджская в очередной раз поделилась видео, где показала элегантный аутфит. Она позировала перед камерой в синем платье, в котором выглядела безупречно.

Королевский дворец поделился роликом на официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграме. Она рассказала об исследовании, выполненном по заказу Королевского фонда. Кэтрин поделилась, что люди в большинстве считают, что будущее ребенка не определяется заранее при рождении. Однако большинство не понимает особую важность первых лет.

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Кейт Миддлтон рассказала, что, отвечая на вопрос, 98% опрошенных сказали, что воспитание имеет важное значение в течение всей жизни. Однако лишь каждый четвертый признает особое значение для жизни ребенка первых пяти лет.

Образ Кейт Миддлтон

Герцогиня сняла ролик, сидя на диване, на фоне панорамного окна. Она предстала перед камерой в элегантном платье роскошного синего цвета. Наряд имел изысканное декольте и застегивался на пуговицы. Стройную талию жена принца Уильяма подчеркнула с помощью черного лакированного ремня.

Среди аксессуаров Кейт Миддлтон дополнила свой look лаконичными украшениями: золотой подвеской с круглым кулоном и серьгами. Густые, роскошные волосы она уложила в фирменные локоны, а на лице сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах.