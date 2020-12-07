Американская актриса и певица Дженнифер Лопес присоединилась к числу звезд, которые уже начали подготовку к рождественским праздникам. Она позировала на фоне новогодних декораций в ярком образе.

Джей Ло порадовала многомиллионную аудиторию подписчиков новой публикацией. На личной странице в инстаграме она обнародовала фото, где позирует возле новогодних огоньков.

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Голливудская звезда предстала перед камерой, сидя на траве возле кустов, украшенных желтыми гирляндами. Дженнифер искренне улыбалась и наслаждалась моментом.

Яркий look Дженнифер Лопес

Знаменитость позировала в ярко-синем спортивном костюме, состоящем из кофты и брюк. Такой look она соединила с разноцветными кроссовками. Волосы Джей Ло собрала в любимый пучок сзади, а ее уши украшали огромные серьги-кольца. В руках звезда держала телефон и внимание также привлекает маникюр черного цвета.

На лице Лопес сделала легкий макияж – веки накрасила коричневыми тенями, а на губы нанесла блеск персикового цвета.

"Это самое красивое время года", – написала в заметке певица.



Дженнифер Лопес в синем костюме / Instagram / @jlo