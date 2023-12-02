Год Кролика подходит к концу: какое животное будет символом 2024

До Нового года осталось уже меньше месяца. Символом 2023 года был Черный Водяной Кролик. Какого животного будет 2024 год, рассказываем дальше.

Так, следующий – год Зеленого Дракона. Что он символизирует и чего ждать в 2024 году, рассказывает 24 Канал.

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Символ года – Деревянный Дракон

По восточному гороскопу 2024 – год Зеленого Деревянного Дракона. Это один из самых сильных символов в китайской культуре. Его считают счастливым знаком.

Деревянный Дракон символизирует силу, мудрость и щедрость. Зеленый цвет считается символом плодовитости, возрождения и природы.

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Символ 2024 года / freepik

Этот Дракон также ассоциируется с успехом, процветанием и долголетием. Он может приносить огромное счастье, богатство и позитивные изменения в жизни.

Следовательно, 2024 год может быть годом перемен, успеха и внутренней перезагрузки. Он идеально подойдет для развития и самореализации.