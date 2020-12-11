После того, как сестры Кардашян-Дженнер сообщили о закрытии реалити "Семейство Кардашян", они объявили о создании "нового международного контента".

Об этом сообщает издание ET Online. Стало известно, что сестры Кардашян-Дженнер подписали соглашение о создании нового шоу. Они согласились на создание многолетнего "нового международного контента".

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Сервис подписки Hulu будет транслировать новое шоу на территории США. А Star распространять его на мировом уровне. Пока, больше деталей не сообщается, однако известно, что премьера состоится в конце 2021 года.

Напомним, что знаменитое американское реалити-шоу "Семейство Кардашян" выходило на телеканале E! 14 лет. Ким Кардашян сообщила о его закрытии в начале сентября. Последний, 20 сезон шоу выйдет в начале следующего года.

"С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли непростое решение расстаться с "Семейством Кардашян"", – сообщила светская львица раньше.

Реалити-шоу было в эфире с 2007 года. В нем снимались Крис Дженнер и ее дети: Роб, Ким, Кортни и Хлои Карадашян, Кендалл и Кайли Дженнер. Также в нем частично участвовали муж Ким Канье Уэст и бывший возлюбленный Кортни Скотт Дисик.