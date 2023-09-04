Блеск-эликсир и магические тени: как выглядит коллекция косметики, вдохновленная вселенной Гарри Поттера
Бренд Sheglam представил магическую коллекцию косметики, вдохновленную вселенной Гарри Поттера. Ее раскупили со скоростью света и активно обсуждают в сети.
Бренд Sheglam, главный офис которого находится в Сингапуре, еще в июле представил особую лимитированную коллекцию косметики. Она вдохновлена вселенной Хогвартса и Гарри Поттера.
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Как выглядит косметика, вдохновленная магией
В коллекцию вошли 5 продуктов. Косметика довольно универсальна и особенно подходит фанатам Гарри Поттера.
Перенеситесь в волшебный мир с новыми продуктами, вдохновленными Гарри Поттером. Они определенно войдут в вашу бьюти-рутину,
– пишут производители.
В коллекцию вошли следующие продукты:
- 4 палетки теней, выполненные в стиле факультетов Хогвартса: Гриффиндора, Рейвенклова, Гафелпафа и Слизерина. Цвета теней в палетке соответствуют гамме, присущей каждому из общежитий.
- Набор из 4 блесков для губ в разных цветах. Они вдохновлены волшебным снадобьем. Особенность этих блесков в аппликаторе – он сделан из силикона.
- Сверкающая помада в зеленом футляре (вдохновленная флорой магического мира) с микро-зелеными блестками. Она увлажняет губы и создает стеклянный финиш.
- Маска для губ в светло-лавандовом оттенке в баночке, напоминающая котелок волшебников.
- Также в набор вошла кисточка в виде волшебной палочки.
В общем, набор-коллекция, посвященная магическому миру, стоит 50 долларов (около 1855 гривен). Косметика приобрела такую популярность, что ее раскупили за несколько недель, поэтому бренд готовится пополнять запас и возобновлять продажи. В сети активно обсуждают коллекцию, а бьюти-блогеры делают обзоры на каждый продукт.
- "Это покорило мое сердце";
- "Мечта сбылась";
- "Обожаю Гарри Поттера, это прекрасно иметь косметику в стиле Хогвартса";
- "Очень милая коллекция";
- "Лучшая коллекция за все время", – пишут пользователи.