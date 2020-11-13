Украинская исполнительница Оля Цибульская в пятницу, 13 ноября, презентовала дебютный альбом "По барабану". Для важного дня в карьере артистка выбрала откровенный образ, которым взбудоражила воображение поклонников.

Оля Цибульская рассказала о премьере альбома в эфире телеканала "Украина". Она посетила программу "Утро с Украиной" в дерзком наряде, фото которого обнародовала на личной странице в инстаграме.

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Этот день Цибульская ждала очень давно. Она активно работала над альбомом и наконец-то перезентовала фанатам дневник "По барабану". Народная любимица перестала бояться собственной откровенности, поэтому для важного события выбрала сексуальный look.

Соблазнительный look Оли Цибульской

Певица предстала перед телекамерами в красном костюме, который состоял из коротких шортов и накидки. Также видим на знаменитости чрезвычайно соблазнительный сетчатый корсет белого цвета, который подчеркнул ее пышную грудь. Такой look Цибульская дополнила красными ботфортами на каблуке.

Из аксессуаров звезда дополнила образ цепью на шортах и длинной серьгой, которая украшала ее ухо. Короткие волосы Оля уложила набок, на лице сделала безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и помадой на губах. Завершила аутфит маникюром в тон наряду.



Дерзкий look Оли Цибульской / Instagram / @cybulskaya