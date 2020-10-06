Киноманы уже убеждены: новая "Миссия невыполнима" таки поразит зрелищным экшном. И доказательством тому являются фото и видео, которые сливают поклонники Тома Круза в сеть.

На днях группа молодых людей из Норвегии сняла короткое видео, на котором был виден главный актер франшизы. Ролик сразу стал вирусным и распространился во всех фан-группах Тома Круза в Инстаграм.

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На кадрах можно увидеть съемочную группу в перерыве между работой. И пока все подчиненные Кристофера Маккуорри настраивали аппаратуру на движущемся поезде, Том Круз охотно наблюдал за поклонниками, которые снимали его с авто.

В то же время режиссер "Миссии невыполнимой 7" немножко открыл секреты будущего фильма. По его словам, в новой части франшизы зрители смогут увидеть удивительные пейзажи Норвегии. На фоне красоты природы будут разворачиваться события фильма. В частности, и зрелищная драка героя Тома Круза на крыше поезда.

"Масштабы и красота Норвегии наложили на наш фильм неизгладимый и определяющий след и напомнили нам, что все возможно... больше всего мы благодарим теплых и гостеприимных людей Норвегии. Ваша доброта и внимательность – это не что иное, как вдохновение. Мы будем очень скучать по вам и будем рады увидеться снова", – отметил Кристофер Маккуорри.

Что известно о фильме "Миссия невыполнима 7"

Съемки нового фильма Кристофера Маккуорри несколько раз отменяли из-за пандемии коронавируса. Но как только в мире ослабили карантин, Том Круз со своими голливудскими коллегами возобновили работу над лентой.

Сейчас в Норвегии завершились съемки. Там уже отсняли сногсшибательный трюк, когда Том Круз соскочил на мотоцикле в пропасть. Зрелищные кадры разлетелись по сети, а новинку кино уже захотели посмотреть миллионы людей. Деталей сюжета авторы ленты до сих пор не раскрывают, подчеркивая, что "Миссия невыполнима 7" должна выйти на большой экран в 2021 году.