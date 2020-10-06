Кейт Миддлтон в который раз очаровала публику безупречным аутфитом во время очередного публичного выхода. На этот раз супруга принца Уильяма показала стильный вариант теплого осеннего образа.

Накануне Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября каждый год, герцогиня Кембриджская посетила студентов университета Дерби, чтобы услышать, как инициативы, в том числе наставничество сверстников, поддерживают психическое здоровье студентов во время пандемии. Фотографиями со встречи Кенсингтонский дворец поделился на официальной странице в инстаграм.

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Новый образ Кейт Миддлтон

Для поездки в университет Дерби герцогиня Кембриджская выбрала удобный и стильный look. Она надела классические черные брюки и серую кофту. Из верхней одежды видим на ней трендовое пальто в клетку. Стройную талию Кейт подчеркнула с помощью черного пояса. Соединила такой наряд с замшевыми туфлями-лодочками черного цвета на каблуке.

Жена принца Уильяма дополнила свой аутфит красивой золотой подвеской и серьгами. Волосы она аккуратно вложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и красивой нюдовой помадой на губах.



Кейт Миддлтон в пальто в клетку / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Миддлтон в серой кофте / Instagram / @kensingtonroyal

О визите Кейт Миддлтон в университет дерби

Пандемия коронавируса усугубила существующие проблемы, связанные с психическим здоровьем студентов и создала новые. Поэтому теперь студенты Англии и Уэльса имеют доступ к надежной поддержке через пандемию COVID-19 с помощью Student Space – программы, которая помогает студентам найти поддержку, доступную на местах в их университете, помимо предоставления интернет-ресурсов и прямой поддержки по телефону и текстовой. Кэтрин также присоединилась к поддержке студентов и встретилась с ними.



Кейт Миддлтон на рабочей встрече / Instagram / @kensingtonroyal