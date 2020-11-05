Голливуд ошеломил киноманов новым проектом: о последних месяцах жизни Анны Болейн снимут минисериал. В королеву перевоплотится темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, что изрядно возмутило сеть.

Что известно о сериале об Анне Болейн

Анна Болейн – одна из английских королев, имевшая трагическую судьбу. Ее Величество воспитывала с Генрихом VIII Тюдором общую дочь Елизавету И. Однако идиллия длилась не долго: всего за 3 года брака король обвинил свою возлюбленную в измене и суд приговорил ее к смертной казни. Именно этот этап жизни Анны Болейн хотят показать в минисериале, передает 24 канал.

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Пока название проекта не известно. В то же время авторы сериала объявили имя главной актрисы. Роль королевы сыграет темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит.

Реакция сети

В Твиттере хейтеры засыпали критикой такое решение авторов сериала. По их словам, неправильно показывать английскую королеву в таком образе. Люди требуют от создателей минисериала изменить решение и подобрать другую актрису на эту роль.

Почему? Анна Болейн однозначно была белой. Как будет реагировать мир, если белый человек сыграет Мартина Лютера Кинга? Это полный нонсенс, – заявил один из хейтеров.

"Queen & Slim" star Jodie Turner-Smith will star as the Tudor-era queen, Anne Boleyn, in a three-part psychological drama for ViacomCBS-backed U.K. broadcaster Channel 5. https://t.co/eJjSjdh8gU — Variety (@Variety) October 30, 2020

"Анна Болейн была белокожей. Смешно показывать ее иной, так же, как это было бы удивительно увидеть Винни Манделу белокожей", "Или будет по-расистски указывать на то, что Анна Болейн была белой?", "Это жалко! А как же история?"- написали люди в сети.

Не могу дождаться, когда Мел Гибсон сыграет Манделу, он идеально подходит для этой роли, – поиздевался хейтер.

Can't wait for Mel Gibson to play Mandela , will be perfect for the part !! #boleyn #AnneBoleyn #blackwashing pic.twitter.com/HlP8u1XyLb — Generation Europa (@Gen_Europa) October 30, 2020

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В то же время было и много тех, кто встал на защиту авторов проекта. Они отметили, что доподлинно неизвестно, какой была Анна Болейн, поэтому можно представить, что она имела темный цвет кожи.

"Не могу дождаться, когда увижу Джоди Тернер-Смит в роли Анны Болейн – она будет потрясающей. Между тем я просто смотрю, как все расисты "показывают свои худшие стороны", – подчеркнула пользовательница сети.