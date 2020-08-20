Стримингова платформа Netflix объявила дату премьеры 4 сезона сериала "Корона". Драма о королевской семье Британии появится на экранах 15 ноября. В сети опубликовали 30-секундный тизер нового сезона, в котором появилась Оливия Колман, которая играет королеву Елизавету II.

Несколько часов назад на официальном ютуб-канале компании Netflix опубликовали тизер 4 сезона успешного драматического телесериала "Корона". Премьера состоится уже 15 ноября.

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В 30-секундном тизере появилась королева Елизавета II. Ее Величество в сериале играет 46-летняя британская актриса Оливия Колман. В кадре она появилась с красноречивой фразой: "Чему-то такому важному, как монархия, просто нельзя позволить провалиться".

В видео также появилась американская актриса Джиллиан Андерсон, которая играет бівшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Со спины в тизере появилась 24-летняя Эмма Коррин, которая играет принцессу Диану. Она изображена в свадебном платье в день бракосочетания с принцем Чарльзом.

Сериал "Корона" – тизер 4 сезона: смотрите видео онлайн

Съемки 4 сезона сериала "Корона" завершились в марте. Он охватит приход Маргарет Тэтчер на пост премьер-министра и сложные отношения между принцем Чарльзом и Дианой. Премьеру 5 сезона сериала ожидают в 2022 году, ведь съемочная группа делает перерыв в следующем году и приостанавливает производство. 6 сезон сериала станет заключительным.